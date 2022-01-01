+7 (929) 682 00 63
Москва, Столешников пер 6 стр 3

LAK
stoleshnikov

Уютная студия маникюра в центре Москвы
Маникюр
Классический, Европейский, Бразильский, Аппаратный, SPA-маникюр, покрытие лак, гель лак, лечебное покрытие Kinetiks, лечебное покрытие ibx system, укрепление ногтей build Luxio/выравнивание/укрепление акриловой пудрой
Педикюр
классический, комбинированный, бразильский, аппаратный, экспресс, SPA-педикюр
Дизайн
Френч, обратный френч, лунки, геометрия, омбре, градиент, слайдеры, рисунки, акварель, разной сложности дизайны
Прайс-лист
Наши работы
В нашей команде работают профессионалы с опытом от 5 до 15 лет. Мы используем материалы только высокого качества. Можем предложить Вам дизайн любой сложности, а также повторить изображение, которое Вы покажете как пример.

Маникюр в центре Москвы, по адресу: Столешников переулок 6 строение 3

Метро: Охотный ряд, Чеховская, Тверская

Уютная студия с индивидуальным подходом к каждому гостю

LAK Stoleshnikov
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Безопасность
    - Возможность нахождения на процедурах одному или с подругой/другом вдвоём;
    - одновременное размещение не более трёх человек
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  • Всё для Вас
    - тематические подарки;
    - возможность выбора фильма к просмотру при нахождении в студии
    -напитки, угощение, prosecco
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  • Доступность
    - комфортные цены;
    - возможность бесплатной парковки;
    - удобная локация в шаговой доступности от м Охотный ряд, Пушкинская, Тверская
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  • Высокое качество
    - используемые материалы только высокого качества;
    - у всех мастеров большой опыт в индустрии
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Москва, Столешников пер 6 стр 3
+7 (929) 682 00 63
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00