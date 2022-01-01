В нашей команде работают профессионалы с опытом от 5 до 15 лет. Мы используем материалы только высокого качества. Можем предложить Вам дизайн любой сложности, а также повторить изображение, которое Вы покажете как пример.
Маникюр в центре Москвы, по адресу: Столешников переулок 6 строение 3
Метро: Охотный ряд, Чеховская, Тверская
Уютная студия с индивидуальным подходом к каждому гостю ️
LAK Stoleshnikov
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Безопасность
- Возможность нахождения на процедурах одному или с подругой/другом вдвоём; - одновременное размещение не более трёх человек
1
Всё для Вас
- тематические подарки; - возможность выбора фильма к просмотру при нахождении в студии -напитки, угощение, prosecco
2
Доступность
- комфортные цены; - возможность бесплатной парковки; - удобная локация в шаговой доступности от м Охотный ряд, Пушкинская, Тверская
3
Высокое качество
- используемые материалы только высокого качества; - у всех мастеров большой опыт в индустрии
4
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